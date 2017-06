Windpark Hain-Ost: Anwohner wollen Lärmmessung durchsetzen

Bereits vor seinem Bau war der Windpark Hain-Ost bei Gärtenroth im Landkreis Kronach umstritten. Und jetzt, wo er seit ein paar Monaten in Betrieb ist, gehen die Diskussionen weiter. Eine Reihe von Anwohnern aus Gärtenroth klagen über den Lärm der Windräder, sie fühlen sich in ihrer Gesundheit und Lebensqualität eingeschränkt. Nun haben sie Unterschriften gesammelt und fordern von Bürgermeisterin und Landratsamt, den Lärm von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen. Ihr Ziel: die Windräder zumindest in der Nacht für ein paar Stunden zu stoppen.