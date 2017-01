Winter lässt auch nach «Egon» nicht locker

München (dpa/lby) – Nach dem heftigen Wintersturm «Egon» hat sich die Wetterlage in Bayern am Samstag etwas beruhigt. Zwar seien weiterhin starke Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von Tempo 70 möglich, berichtete ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in München. «Es wird aber allmählich ruhiger.» Seit Freitag seien mancherorts bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gefallen. In Zwiesel im Bayerischen Wald liegen inzwischen 47 Zentimeter Schnee, in Oberstdorf sind es nach Angaben des Meteorologen 43 Zentimeter. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, betrug die Schneedecke am Samstagmorgen 1,90 Meter. In der kommenden Woche soll es im Freistaat dann wieder klirrend-kalt mit Tiefstwerten im zweistelligen Minus-Bereich werden.