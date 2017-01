Winterunfälle: etliche Grabenrutscher und zwei Schwerverletzte

Das Winterwochenende in Oberfranken hat einige Grabenrutscher, Überschläge und auch schwerere Unfälle gebracht. Bei Schwürbitz im Landkreis Lichtenfels sind am Samstag Abend zwei junge Leute leicht verletzt worden, als das Auto eines 21-Jährigen von der Straße rutsche, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Opel des 21-Jährige hat Totalschaden erlitten.

Auf der A 9 bei Pegnitz ist am Samstag Nachmittag ein BMW unter einen Sattelzug geschleudert, wurde dann noch gegen eine Betongleitwand gedrückt und flog durch die Luft. Der Fahrer hatte auf Schneematsch die Kontrolle über den 5er BMW verloren. Ein 60-jähriger Beifahrer hat schwere Kopfverletzungen erlitten, Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen. Auch der Fahrer wurde schwer verletzt. Die A9 war in Richtung Süden zwei Stunden komplett gesperrt.

Bei Thurnau geriet am Samstag Nachmittag eine 26-Jährige mit ihrem Auto in eine Schneeverwehung und dann ins Schleudern. Das Auto der jungen Fahrerin prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Kulmbach ist am Samstag früh gegen 3 Uhr ein 23-Jähriger aus Aufseß auf der B 85 ins Schleudern geraten und am Kreuzstein gegen einen Lichtmasten geprallt. Der Fahrer ist mit leichten Verletzungen davon gekommen. Der Unfallschaden liegt bei 25.000 Euro.