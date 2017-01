Winterunfälle: Mehrere teil auch schwer Verletzte im Kulmbacher Land

Bei den winterlichen Straßenverhältnissen haben sich über das vergangene lange Wochenende einige, teils auch schwere Verkehrsunfälle ereignet. Im Kulmbacher Stadtgebiet hat ein 56-Jähriger die Vorfahrt eines Lichtenfelser Pkw missachtet und fuhr ungebremst in dessen Seite. Bilanz: ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden.

Zwischen Schnebes und Löhmarmühle bei Presseck ist am Samstag spätabends eine junge Autofahrerin aus dem Landkreis Hof mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die 18-Jährige kam leicht verletzt davon, ein Unfallzeuge half ihr aus dem Wagen.

Auf der B 303, an der Abzweigung nach Kupferberg ist eine Fahranfängerin beim Linksabbiegen in den Auto einer vierköpfigen Familie gekracht. Zwei Insassen haben dabei schwere Verletzungen erlitten. Die beiden Kinder im Auto der Familie kamen mit dem Schrecken davon.

Auf der B 173 an der Michelauer Abfahrt hat am Samstag Nachmittag ein 64-jähriger Autofahrer vor sich haltende Pkw zu spät registriert. Er schob mit seinem Dacia einen Golf und einen BMW aufeinander. In den drei Fahrzeugen wurden insgesamt neun Personen leicht verletzt.

Und am Samstag frühmorgens ist ein 18-Jähriger mit seinem BMW bei Kleinziegenfeld in die Weismain gefahren. Er war von der Straße abgekommen und bis in den Bach gerollt. Der junge Mann musste angesichts seiner 1,34 Promille Atemalkoholgehalt seinen Führerschein abgeben.