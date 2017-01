Winterwonderland: Wintersport jetzt auch im Frankenwald möglich

Im Fichtelgebirge können sich die Wintersportler schon sein ein paar Wochen austoben – jetzt zieht auch der Frankenwald nach. Auch hier sind die Langlauf-Loipen gespurt und die Skilifte in Betrieb. Skifahren kann man zum Beispiel am Walberngrüner Gletscher, an der Bergwiese in Schwarzenbach am Wald oder in Heinersreuth bei Presseck.

Welche Lifte wie lange geöffnet haben gibt’s zusammengefasst hier:

http://www.frankenwald-tourismus.de/erlebnis-urlaub/aktiv/wintersport/aktueller-wintersportbericht.html.