«Wir sind Kirche» begrüßt Reformprojekt von Kardinal Marx

München (dpa/lby) – Im Erzbistum München und Freising muss künftig an der Spitze einer Pfarrei nicht immer ein Pfarrer stehen. Ein vom Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx angestoßenes Pilotprojekt sieht vor, dass der Priester sich die Leitung mit Haupt- und Ehrenamtlichen teilen darf. Die katholische Reformbewegung «Wir sind Kirche» wertet das als einen Schritt in die richtige Richtung, übt aber auch Kritik. Ihr reicht das Reformtempo nicht aus. «Das geht zu langsam, das sind ja erst nur drei Pilotprojekte», sagte «Wir sind Kirche»-Sprecher Christian Weisner der Deutschen Presse-Agentur in München. Wegen des Priestermangels sei die Not in vielen Kirchengemeinden schon jetzt sehr groß, deshalb sei ein beherzteres Vorgehen nötig.