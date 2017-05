Wirbel um den Kulmbacher Stadtbus: Ganz neuer Fahrplan soll alles besser machen

Wenig Zeit zum ein- und aussteigen und teilweise lange Fahrzeiten – der neue Stadtbusfahrplan in Kulmbach hat bei vielen Fahrgästen für Ärger gesorgt. Das soll nun anders werden, mit einem überarbeiteten Fahrplan, der dem ganz alten gleicht. Das heißt, dass die Linien 1 und 2 wieder gegenläufig angefahren werden. Damit kann auch der 30-Minuten-Takt wieder eingehalten werden.

Die Bauarbeiten am Zentralplarkplatz, immer mehr verkehrsberuhigte Zonen in der Stadt und allgemein mehr Verkehr haben dazu geführt, dass der alte Fahrplan aufgegeben werden musste. „Der Versuch, das Problem durch einen völlig neuen Fahrplan zu lösen, hat leider nicht funktioniert. Deshalb haben wir eine neue Lösung auf den Weg gebracht“, sagt OB Schramm. Der ganz neue Fahrplan gilt ab dem 15. Mai. Ab dem 10. Mai ist er in den Stadtbussen, dem Rathaus und der Touristinfo erhältlich.

Hier gibt´s ihn auch zum Download: Fahrplan Stadtbusse Kulmbach ab 15. Mai