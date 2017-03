Wird das Konkurrenz?: FOS in Kronach könnte Schüler aus Kulmbach abziehen

Ist die Rennsteig-FOS eine Konkurrenz für die Kulmbacher Fachoberschule, wenn sie von Ludwigstadt nach Kronach zieht? Immerhin, es gibt einen Beschluss aus Kronach, die bisher privat betriebene Fachoberschule von Ludwigstadt nach Kronach umzusiedeln, weil sie schlicht zu wenig Schüler hat. Der Kronacher CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner ist in der Bayerischen Rundschau überzeugt, das Sorgenkind Rennsteig-FOS wird mit dem neuen Standort auf dem Kronacher Loewe-Campus zur Erfolgsgeschichte.

Der neue Chef der Kulmbacher FOS, Alexander Batistella hat Verständnis wenn Kronacher Schüler, die bisher in Kulmbach die FOS besuchen, dann lieber wohnortnah zu Hause zur Schule gehen wollen. Gleichzeitig macht er aber darauf aufmerksam, dass die Schüler an der größeren FOS mehr Möglichkeiten haben., zumal die Kulmbach Fachoberschule eine staatliche ist, während die in Kronach erst noch um ihre Anerkennung kämpfen muss. Landrat Söllner kommentiert die Entscheidung aus Kronach nicht, zeigt sich aber überzeugt, eine Existenzbedrohung für Kulmbach ist die FOS Kronach nicht.