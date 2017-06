Wird der Frankenwald Nationalpark?: Umweltministerin Scharf kommt heute

Mit Spannung wird heute Umweltministerin Scharf in Neukenroth im Landkreis Kronach erwartet. Sie will sich über den Frankenwald als potenziellen dritten Nationalpark Bayerns informieren und sich die Grundlagen zu einem möglichen Nationalpark-Konzept anschauen. Sie ist der Überzeugung, dass ein Nationalpark eine große Chance für die Region sei, heißt es in einer Mitteilung.

Im Vorfeld hat der Kronacher Kreisverband des Bayerischen Baurnverbandes zu einer Protestaktion aufgerufen. Man dürfe nicht von München aus entscheiden, was mit dem Frankenwald passiere, so BBV-Präsident Hermann Greif. Die Protestaktion beginnt um 13 Uhr an der Zecherhalle in Neukenroth.