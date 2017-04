Wirtschaft sieht Frankreich als wichtigsten EU-Partner

München (dpa/lby) – Vor dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag hat die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft die engen Beziehungen zu dem Land betont. «Frankreich ist unser wichtigster europäischer Partner», sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. Nach dem Brexit sei der deutsch-französische Zusammenhalt noch wichtiger: «Unsere Zukunft liegt in einer starken Europäischen Union mit einem eng verwobenen Binnenmarkt», sagte Brossardt.

Der sozialliberale Polit-Jungstar Emmanuel Macron und die rechte EU-Gegnerin Marine Le Pen liegen in Wahlumfragen vorn. Macrons Kritik an den deutschen Handelsüberschüssen wies Brossardt zurück. Europa profitiere erheblich von der Stärke der deutschen Industrie. Die Güternachfrage aus Deutschland sei für eine halbe Million Arbeitsplätze in Frankreich und fünf Millionen europaweit verantwortlich. Eine starke EU brauche ein starkes Deutschland.

Bayern exportierte vergangenes Jahr Autos, Maschinen und andere Waren für 12,6 Milliarden Euro nach Frankreich. Damit ist Frankreich der fünftgrößte Exportmarkt der Unternehmen im Freistaat, nach den USA, China, Großbritannien und Österreich. Umgekehrt importierte Bayern für 6,5 Milliarden Euro Fahrzeuge, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Nahrungsmittel und andere Güter aus Frankreich.