Wirtschaftliche Gründe: Sparkasse Kulmbach-Kronach schließt Filialen

In Metzdorf, Melkendorf und Trebgast wird es bald keine Sparkasse mehr geben, auch in Neuses, Windheim und Steinberg im Landkreis Kronach nicht mehr. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Kulmbach-Kronach hat gestern beschlossen, diese Filialen zum 1. August zu schließen. Außerdem werden die Geschäftsstellen in Neuenmarkt und Wirsberg zusammengelegt, in einer neuen Filiale an der B303.

Die Sparkasse nennt als Grund die Wirtschaftlichkeit und hier insbesondere das Online-Banking. In Metzdorf soll ein Geldautomat erhalten bleiben; die übrigen Standorte sollen ab August mit der Mobilen Geschäftsstelle angefahren werden.