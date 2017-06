Wissenschaftliche Fortbildung beim Bummel durch Lindau

Lindau (dpa/lsw) – Bei einem Bummel durch die bayerische Bodenseestadt Lindau können sich Bürger und Touristen künftig über wissenschaftliche Themen fortbilden. Aus Anlass der diesjährigen Nobelpreisträgertagung wird am Donnerstag der Lindauer Wissenspfad offiziell eröffnet.

An 18 Stellen in der Stadt erklären sogenannte Wissenspylone auf verständliche Weise Begriffe aus der Physik, Chemie, Medizin und der Wirtschaft. Auch die Themen Frieden und Literatur kommen zur Sprache. Im Lindauer Hafen wird beispielsweise passend zum dortigen Leuchtturm die Entstehung von Licht erklärt. Ergänzend zu den Lindauer Wissenspunkten gibt es drei Pylone auf der Blumeninsel Mainau.

Die zu den Disziplinen gehörenden Nobelpreisträger, die in vielen Fällen auch schon bei den jährlichen Tagungen in Lindau waren, sind auf den Pylonen abgebildet und erscheinen in einer Smartphone-App. «Es ist der Anspruch der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, Wissen auch über die Tagungswoche hinaus und für ein breites Publikum erfahrbar zu machen», sagte ein Sprecher der Tagung. Der Wissenspfad richte sich auch explizit an Schüler als Wissenschaftler der Zukunft.