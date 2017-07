Wittelsbacher feiern Geburtstag von Max Herzog in Bayern

München (dpa/lby) – Im Hause Wittelsbach ist am Samstag Geburtstag gefeiert worden. Max Herzog in Bayern wurde zwar schon am 21. Januar 80 Jahre alt. Doch erst jetzt richtete sein Bruder und Chef des Adelshauses, Franz Herzog von Bayern, eine Feier für ihn im Münchner Schloss Nymphenburg aus. Zu einem als privat bezeichneten Abendessen waren an die 160 Gäste geladen – Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Familie und persönliche Freunde. Unter ihnen waren Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sowie das schwedische Königspaar – Königin Silvia und König Carl Gustaf.

Der Adlige ist ein Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Als Mitglied des Hauses Wittelsbach gehört Max Herzog in Bayern der früheren Herrscherfamilie des einstigen Königreichs Bayern an. In der Rangfolge des Adelsgeschlechts belegt er nach seinem vier Jahre älteren Bruder Platz zwei, obwohl er in jungen Jahren zum Erhalt der Linie der Herzöge in Bayern von seinem Großonkel Ludwig Wilhelm Herzog in Bayern adoptiert wurde.

Ihm und seiner Familie gehören unter anderem die Brauerei in Tegernsee und das nahe Wildbad Kreuth, wo die CSU bis vor einem Jahr ihre traditionellen Klausurtagungen abhielt. Der 80-Jährige ist seit 50 Jahren mit einer schwedischen Adligen aus einer Industriellenfamilie verheiratet. Das Paar hat fünf Töchter.