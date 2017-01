Wo ist der rote Skoda-Octavia Kombi mit Dachbox?: Nailaer Polizei sucht Unfallverursacher

Die Nailaer Polizei sucht den Fahrer eines roten Skoda-Octavia-Kombis mit Dachbox, der am Sonntagfrüh zwischen Culmitz und Poppengrün durch seine rasante Fahrweise einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Um nicht mit dem roten Octavia-Kombi zusammen zu stoßen, musste etwa 500 Meter vor Culmitz der entgegenkommende Fahrer eines VW-UP ausweichen und kollidierte dabei mit einem Schneepfahl. Der Fahrer des roten Skoda-Octavia-Kombis hielt nicht einmal an und fuhr in Richtung Poppengrün weiter. Er ließ den VW-UP mit einem Blechschaden von etwa 150 Euro an der Unfallstelle zurück.

Die Nailaer Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen