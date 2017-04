„Wo kommt mein Essen her?“: Fotowettbewerb des Kompetenzzentrums für Ernährung

„Wo kommt mein Essen her?“ Das fragt das Kulmbacher Kompetenzzentrum für Ernährung. Im Vorfeld zu den diesjährigen Bayerischen Ernährungstagen verantaltet das KErn dazu einen Fotowettbewerb. Es gehe dem KErn darum, das Bewusstsein für Herkunft und Verarbeitung unserer Lebensmittel zu schärfen. Das Ganze läuft noch bis 15. Mai, heute startet das Onlinevoting für den Publikumspreis. Der ist ein Fotorucksack. Hauptgewinn beim Jurypreis ist ein Erlebnistag in der Bavaria Filmstadt in München. Mitmachen kann jeder, der in Bayern wohnt. Dazu einfach ein Foto zum Thema „Wo kommt mein Essen her?“ im Internet hochladen auf www.fotowettbewerb.ernaehrungstage.de