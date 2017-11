Wo wandern ganz groß geschrieben wird: Grafengehaiger Frankenwaldverein feiert Wiedergründung vor 70 Jahren

Eine große Feier steht heute beim Frankenwaldverein in Grafengehaig an. Mit einem Heimatabend feiert die Ortsgruppe ihre Wiedergründung nach dem Krieg. Eigentlich war die Ortsgruppe in Grafengehaig 1927 aus der Taufe gehoben worden. Nach dem zweiten Weltkrieg ist sie 1947 wieder gegründet worden, damals mit 79 Mitgliedern.

Heute hat die Grafengehaiger Ortsgruppe des Frankenwaldvereins fast 200 Mitglieder. Zum Festabend ab 19 Uhr in der Frankenwaldhalle gibt es viel Musik, Ehrungen und die Gewinnerziehung vom Heimatquiz.