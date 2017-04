„Woche für das Leben“: okumenische Eröffnung mit Schick und Greiner

Für die Erzdiözese Bamberg und den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Bayreuth wird heute in Hof die so genannte „Woche für das Leben“ eröffnet.

Erzbischof Ludwig Schick und Regionalbischöfin Dorothea Greiner werden am Nachmittag einen ökumenischen Gottesdienst im Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum der Lebenshilfe in Hof feiern.

Diesmal steht die „Woche für das Leben“ unter dem Motto: „Kinderwunsch – Wunschkind – Designerbaby“. Dabei geht es einerseits um die diagnostischen Möglichkeiten, genetische Defekte zu erkennen und die daraus entstehenden ethischen Fragen.