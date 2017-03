Wochenende in Bayern startet mild und sonnig

München (dpa/lby) – Sonne, blauer Himmel und milde Temperaturen – das Wetter hat am Samstag in Bayern einen Vorgeschmack auf den Frühling geliefert. Bereits am Vormittag kletterten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Temperaturen teilweise weit in den zweistelligen Bereich. Am wärmsten war es demnach um 10.00 Uhr in Nürnberg, wo 16 Grad registriert wurden. 14 Grad waren es in Regensburg und Augsburg. Stürmisch war es in den Hochlagen der Berge: Dort verzeichnete der Wetterdienst Orkanböen mit 160 Kilometern pro Stunde.

Von Dauer ist der Frühling aber nicht: In der Nacht zum Sonntag sorgt eine Kaltfront für Regen und fallende Temperaturen. Die Schneefallgrenze könne dann auf 700 Meter sinken, sagte ein Experte.