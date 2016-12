Woher kommt das Bargeld?: Landtagsvize Meyer fragt bei der Staatsregierung nach

Gemeinden, die sich selbst darum kümmern, dass es im Ort einen Geldautomaten gibt, sollen von der Staatsregierung finanzielle Unterstützung bekommen. Das fordert der Hummeltaler Freie Wähler Peter Meyer, gleichzeitig Vizepräsident des Landtags. Meyer will in einer Anfrage an den Landtag wissen, wie die Bargeldzukunft im Freistaat aussehen soll, nachdem von einer flächendeckenden Bargeldversorgung keine Rede mehr sein könne.

Besonders im Landkreis Bayreuth gibt’s Ärger, weil die Sparkasse sich dort aus der Fläche zurückzieht und etliche Filialen geschlossen hat. Die Touristen-Gemeinde Mehlmeisel hat in Eigeninitiative jetzt einen Ersatz gefunden, in der Commerzbank. Im Kulmbacher Raum schickt die Sparkasse eigens ein Sparkassenmobil auf die Dörfer. Das arbeite aber nicht kostendeckend, heißt es aus der Bank.

Eine andere Entwicklung gibt es unterdessen abseits der Banken. Viele Supermärkte bieten inzwischen an, dass man direkt an der Kasse Geld abheben kann, über die EC-Karte.