Wohin mit den Asphaltbrocken?: Himmelkroner Gemeinderat gegen Lagerplatz

Schön schauts nicht aus und die Bayerischen Asphalt-Mischwerke haben in Himmelkron Fakten geschaffen, die sie nachträglich genehmigt haben wollten. Es geht um einen Lagerplatz für Asphaltbrocken. Die liegen in großen Bergen auf einem Gelände in der Nähe des Fichtelgebirgshofs in Himmelkron.

Die Asphalt-Mischwerke wollten sich laut Bayerische Rundschau nachträglich eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das Areal bis 2021 holen. 50.000 Tonnen Asphalt will die Firma dort zwischenlagern. Der Hintergrund: Lagerplätze für den wieder zu verwendenden Asphalt sind knapp – weil nicht schön. Der Gemeinderat Himmelkron verweigert die nachträgliche Genehmigung. Bürgermeister Schneider befürchtet, dass die Firma auch noch eine Bitumenmischanlage auf dem Areal baut – direkt neben dem Fichtelgebirgshof.