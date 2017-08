Wohnhaus in Flammen: Bewohner verletzt, hoher Sachschaden

Nürnberg (dpa/lby) – Bei einem Feuer in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Nürnberg ist ein Mensch verletzt worden. Der Brand sei (…)

Wohnhaus in Nürnberg brennt: Ein Verletzter

Altenkunstadt (dpa/lby) – Beim Brand eines Mähdreschers ist in Oberfranken ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro (…)

34-Jähriger stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Selb (dpa/lby) – Ein 34-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Selb ums Leben gekommen. Nach (…)