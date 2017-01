Wohnhausbrand in Altenkunstadt: sechs Bewohner teils schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 77-jähriger Bewohner bei einem Wohnungsbrand gestern früh im Altenkunstadter Ortsteil Röhrig. Der Rentner erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung musste zusammen mit weiteren fünf Bewohnern, teilweise mit Rettungshubschraubern, in Krankenhäuser gebracht werden. Das Feuer war gegen 09.00 Uhr ausgebrochen.Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Feuerwehr zwei Frauen und zwei Männer nur durch eine Drehleiter retten konnte. Seine Wohnung brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro.