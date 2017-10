Wohnhausbrand in Kronach: Ursache vermutlich technischer Defekt

In einer Metzgerei in einem Mehrparteienhaus in der Kronacher Innenstadt hat es vergangene Nacht gebrannt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen ihnen Flammen aus der Produktionshalle entgegen. Acht Anwohner konnten sich selbst aus dem brennenden Haus retten. Die Wohnungen wurden so stark durch den Rauch beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar sind.

Ursache des Feuers war nach ersten Vermutungen der Polizei ein technischer Defekt. Ein Brandermittler soll aber noch für genauere Aufklärung sorgen.

Der Sachschaden liegt bei etwa 100.000 Euro.