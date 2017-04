Wohnungsbrand in Dörfles: 62-jähriger Mann schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg ist gestern ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden. Kurz vor 1 Uhr nachts bemerkten Nachbarn das Feuer in der Wohnung des Mannes und alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Der 62-Jährige wurde mit schwerem Atemschutz geborgen. Er lag bereits bewusstlos in seiner Wohnung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brand in der Wohnung war rasch gelöscht. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.