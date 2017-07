Wohnungsbrand in Schwarzach: Bewohner in Sicherheit

In Kulmbach ist gerade die Feuerwehr ausgerückt; sie fährt Richtung Schwarzach. Dort brennt es in einer Wohnung. Allerdings gibt es keine Verletzten, die Bewohner sind alle in Sicherheit. Das hat die Polizei auf Radio-Plassenburg-Nachfrage erklärt.

Mehr Infos gibt es aktuell noch nicht.