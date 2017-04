Wohnungsbrand: Vier Menschen leicht verletzt

Nürnberg (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Wohnung in Nürnberg sind am frühen Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Mieter konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus der Wohnung retten. Sie und eine weitere Bewohnerin aus dem Gebäude wurden vor Ort wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt. Ein 35-Jähriger wurde daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf die anderen Wohnungen und das Dachgeschoss ausbreiteten. Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.