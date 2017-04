Wolf bei Harsdorf?: Drei Zeugen bestätigen eine Sichtung im Kulmbacher Land

Das wäre eine Sensation. Bei Oberlaitsch, in der Nähe von Harsdorf soll am Wochenende ein Wolf gesichtet worden sein. In der Nähe einer Pferdekoppel soll das Tier über eine Wiese getrottet sein. Die Bayerische Rundschau hat drei Zeugen gefunden, die die Sichtung bestätigen. Darunter Reitstallbesitzerin Petra Juergens, der auf 100 Metern Entfernung ein Handybild geglückt ist – allerdings unscharf. Eine Nachbarin hatte sie per Telefon verständigt. Ein weiterer Nachbar hat das Tier mit dem Fernglas beobachtet und Jagdpächter Hofmann ist aufgefallen, dass plötzlich verdächtig viele Rehe aus dem Wald kamen.

Von Experten – auch aus dem Naturpark Fichtelgebirge – hören wir immer wieder, dass immer mal ein Wolf durch Oberfranken zieht, auf der Suche nach einem neuen Revier – so ungewöhnlich wäre die Sichtung also gar nicht.