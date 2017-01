Würzburger Basketballer holen Aufbauspieler Shakur

Würzburg (dpa/lby) – Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Aufbauspieler Mustafa Shakur verpflichtet. Wie die Unterfranken am Samstag mitteilten, hat der 32-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. «Er ist ein sehr erfahrener Aufbauspieler, der uns sowohl offensiv als auch defensiv die notwendige Stabilität geben wird. Zusammen mit Jake Odum und Maurice Stuckey werden wir ein starkes Trio auf den beiden Aufbaupositionen haben», sagte Coach Dirk Bauermann über den früheren Spielmacher der MHP RIESEN Ludwigsburg.

Shakur hat insgesamt zehn Jahre Erfahrung in europäischen Spitzenligen und der Aufbauliga der NBA. Der Spielmacher war auch in der NBA selbst aktiv und bestritt 25 Spiele für die Washington Wizards sowie für Oklahoma Thunder. Zuletzt spielte Shakur in der zweiten türkischen Liga für Afyonkarahisar Belediye.