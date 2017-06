Würzburger Basketballer holen zwei Spieler aus Litauen

Würzburg (dpa/lby) – Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Der 28-jährige Vytenis Lipkevicius kommt von Vytautas Prienu, der 24-jährige Osvaldas Olisevicius von Pieno Zwaigzdes Pasvalys. Wie die Franken mitteilten, erhalten die beiden Flügelspieler aus Litauen jeweils Einjahresverträge. Beide Spieler durchliefen von der U16 bis zur U20 sämtliche Nationalteams ihres Landes.

«Mit Vytenis Lipkevicius und Osvaldas Olisevicius hatten wir das Glück, zwei Litauer zu verpflichten, die auf ihren Positionen in ihrem Heimatland zu den Besten gehören. Während Osvaldas in der vergangenen Saison neuntbester Scorer in der litauischen Liga LKL war und zu den größten Talenten der Basketball-Nation Litauen gehört, wird uns Vytenis mit seiner großen Erfahrung viel Stabilität und Qualität geben», sagte Trainer Dirk Bauermann, der selber auch schon mal Coach in Litauen war.