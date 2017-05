Würzburger Basketballer verlängern mit Spielmacher Stuckey

Würzburg (dpa) – Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den Vertrag von Spielmacher Maurice Stuckey um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Das gaben die Unterfranken am Montag bekannt. Der 26-Jährige ist Leistungsträger im Team von Coach Dirk Bauermann und stand in dieser Saison mit rund 25 Minuten pro Partie länger auf dem Parkett als jeder andere deutsche Profi in der Liga. «Wir freuen uns darüber, dass Maurice uns als tragende Säule unserer Mannschaft für zwei weitere Jahre erhalten bleibt», sagte Bauermann über die erste Personalentscheidung in seinem Kader für die Saison 2017/18.

Stuckey bestritt vier der vergangenen fünf Spielzeiten für Würzburg. «Es war eine sehr leichte Entscheidung für mich, bei s.Oliver Würzburg zu bleiben», sagte der gebürtige Augsburger. «Ich bin froh, dass es so schnell geklappt hat. Ich fühle mich in Würzburg nach wie vor sehr wohl und bin inzwischen schon fast heimisch hier.»