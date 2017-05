Würzburger Druckmaschinenbauer meldet Millionengewinn

Würzburg (dpa/lby) – Nach dem Rekordgewinn im Jahr 2016 bleibt der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA) auf Erfolgskurs. Im ersten Quartal 2017 konnten die Franken trotz fast gleichbleibendem Umsatz erneut einen Gewinn verbuchen und ein Plus von 4,7 Millionen Euro einstreichen (1. Quartal 2016: 1,6 Millionen Euro). Der Umsatz lag bei 259,1 Millionen Euro und damit um 300 000 Euro höher als im Vorjahreszeitraum, wie KBA am Dienstag mitteilte. Auch der Blick in die Zukunft bleibt positiv, denn die Auftragsbücher sind nach wie vor prall gefüllt. 2016 konnte Koenig & Bauer mit mehr als 82 Millionen Euro den höchsten Gewinn seiner 200-jährigen Firmengeschichte melden.