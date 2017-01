Würzburger Kickers geben Abwehrspieler Nothnagel ab

Würzburg (dpa/lby) – Die Würzburger Kickers geben Abwehrspieler Dominik Nothnagel ab. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 22-Jährige mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Nothnagel war im Sommer 2014 von Borussia Dortmund II gekommen. Er bestritt für die Würzburger 29 Partien in der dritten Liga und lief 34 Mal in der Regionalliga auf. «Dominik war von Beginn an Teil des Würzburger Profifußball-Projektes und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Kickers binnen zwei Jahren den Sprung von der Regionalliga in die Zweite Bundesliga geschafft haben», lobte Trainer Bernd Hollerbach.