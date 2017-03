Würzburger Kickers im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt

Würzburg (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers hat in der Länderspielpause Ende des Monats ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt vereinbart. Das Team von Trainer Bernd Hollerbach wird am Freitag, den 24. März, im unterfränkischen Alzenau gegen den Erstligisten vom Main antreten, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Anstoß ist um 18.00 Uhr. Die Kickers sind nach nur zwei Unentschieden und fünf Niederlagen aus sieben Partien im neuen Kalenderjahr bis auf Platz zwölf der Zweitliga-Tabelle abgerutscht.