Wüste Schlägerei: Zwei junge Männer aus Kulmbach und Lichenfels bekommen Anzeigen

Mit einem abgebrochenen Besenstiel haben sich ein 25-jähriger Lichtenfelser und ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach am Samstag Abend eine heftige Auseinandersetzung am Bahnhof von Hochstadt am Main geliefert. Der Sanka war wegen eines angeblichen Treppensturzes gerufen worden. Langsam bekamen herbeigerufene Polizisten heraus, dass der verletzte Lichtenfelser weniger eine Treppe hinunter, als gegen eine Faust gefallen war. Seine Verletzungen am Hinterkopf rührten von Schlägen, die im der Kulmbacher wohl verpasst hatte. Den hat die Polizei dann in der Nähe geschnappt – auch er deutlich gekennzeichnet von der Schlägerei mit dicker Lippe und geschwollenem Gesicht. Die beiden jungen Männer waren betrunken. Der eine kam ins Krankenhaus, der andere in die Ausnüchterungszelle und beide bekommen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.