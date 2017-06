Wulffs Ex-Sprecher Glaeseker wird Cheflobbyist bei Burda

München (dpa) – Der langjährige Sprecher des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff, Olaf Glaeseker, wird Cheflobbyist beim Burda-Verlag. Als Director Public Affairs soll der 56-Jährige ab 1. Juli für die Beziehungen zu politischen Entscheidern sowie Verbands- und Lobbyarbeit verantwortlich sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Glaeseker war zuletzt Leiter der Konzernkommunikation beim Modeunternehmen New Yorker, vorher bis zu seiner Entlassung 2011 Sprecher Wulffs in dessen Ämtern als Bundespräsident und niedersächsischer Ministerpräsident.