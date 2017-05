Wunsiedel ist bunt: Nominiert für den Deutschen Engagementpreis

Die Bürgerinitiative „Wunsiedel ist bunt“ stellt sich jedes Jahr aufs Neue gegen den Aufmarsch der Neonazis durch die Festspielstadt, teils mit kreativen Aktionen. Das könnte jetzt wieder belohnt werden: Wie die Bürgerinitiative auf Facebook mitteilt, ist sie für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden. Den gibt es in verschiedenen Kategorien, eine Jury wählt die Sieger aus. Außerdem gibt es noch einen Publikumspreis, für den ab dem 12. September abgestimmt werden kann. Der ist mit 10.000 Euro dotiert. Ob „Wunsiedel ist bunt“ sich über einen der Preise freuen kann, entscheidet sich spätestens Anfang Dezember. Da steht die Preisverleihung in Berlin an.