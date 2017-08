Zahl der Lkw-Unfälle gestiegen: Mehr Kontrollen

München (dpa/lby) – Die Zahl der Verkehrsunfälle in Bayern mit Lkw-Beteiligung ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gab es 2016 rund 4450 solcher Unfälle. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Zunahme von 8,7 Prozent. An gut zwei Dritteln dieser Unfälle sind die Lkw-Fahrer schuld. Die Hauptursachen sind zu dichtes Auffahren, zu hohes Tempo, aber auch Übermüdung und technische Mängel. Um die Zahl der Lkw-Unfälle zu senken, setzt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) neben mobilen auch auf stationäre Lkw-Kontrollstellen. Er will am Montag (13.00 Uhr) an der Autobahn 9 Nürnberg-München bei Fahrenzhausen (Landkreis Freising) über die verstärkten Kontrollen informieren.