Zahl der Organspenden gesunken

Frankfurt/München (dpa/lby) – In Bayern haben im vergangenen Jahr weniger Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet. Auch die Zahl der gespendeten Organe ging zurück. 121 Menschen spendeten 382 Organe, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Im Jahr 2015 waren es noch 139 Spender und 475 Organe.

Auch bundesweit war die Entwicklung negativ: Die Zahl der Organspender sank von 877 auf 857, die der nach dem Tod gespendeten Organe von 2901 auf 2867. Laut DSO warten mehr als 10 000 Menschen in Deutschland dringend auf ein Spenderorgan. Die Stiftung beruft sich auf vorläufige Zahlen, einzelne Nachmeldungen seien möglich.

Angesichts der im europäischen Vergleich niedrigen Organspendezahlen forderte DSO-Vorstand Axel Rahmel, das Schicksal der Patienten auf den Wartelisten nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Organspende als Akt der Nächstenliebe und das Engagement der Transplantationsbeauftragten in Krankenhäusern benötigten mehr Wertschätzung.