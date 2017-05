Zeit für Brauchtum: Gebirgsschützen-Treffen

Gaißach (dpa/lby) – Bayerns Gebirgsschützen erwarten ihren höchsten Festtag. An die 4000 Teilnehmer werden an diesem Sonntag (7. Mai) zum Patrontagstag in Gaißach bei Bad Tölz erwartet. Das Treffen findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai zu Ehren der «Patrona Bavariae» statt. Die Gebirgsschützen betrachten die Muttergottes Maria als ihre Schutzpatronin.

Schützen aller 47 Kompanien von Berchtesgaden bis zum Werdenfelser Land formieren sich am Morgen (9.00 Uhr) zum Kirchenzug und feiern am Gaißacher Berg unter freiem Himmel (10.00 Uhr) die Heilige Messe. Für die Staatsregierung nimmt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teil. «Er ist unser oberster Dienstherr», meint Landeshauptmann Karl Steininger, «denn er ist auch für das Waffenrecht zuständig.» Die Gebirgsschützen tragen Karabiner mit sich, schießen bei öffentlichen Auftritten aber lediglich mit Platzpatronen. Bei besonderen Anlässen feuern sie einen dreifachen Ehrensalut ab.

Nach dem Gottesdienst geht ein farbenfroher Festzug unter den Klängen Dutzender Blaskapellen und Spielmannszüge durch das Dorf. Begleitet werden die Gebirgsschützen in ihren Monturen, wie sie die Uniformen nennen, von Marketenderinnen, die aus kleinen Fässchen Hochprozentiges ausschenken. Entlang der oberbayerischen Alpen gibt es an die 12 000 Gebirgsschützen. Einst verteidigten sie ihre Heimat gegen Angreifer, heute verstehen sie sich als Hüter des Brauchtums.