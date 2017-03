Zeitplan Zentralparkplatz: Ohne Bierfest kann man flotter durchplanen

Für den Zentralparkplatz in Kulmbach ergibt sich mit der Verlegung des Bierfestes auf das Brauerei-Areal in die Lichtenfelser Straße ein neuer Zeitplan. Das Provisorium für das Bierfest wird ja nun nicht mehr gebraucht, entsprechend kann man zügiger durchplanen. Darüber hat der Stadtrat gestern beraten.

Der Straßenbau soll früher beginnen, die Außenanlagen werden anpackt und demnächst sollen die Ausschreibungen raus gehen. 2018, wenn das Bierfest dann wieder auf dem Zentralpark stattfindet, soll der nicht nur fertig, sondern am besten schon schön gestaltet sein mit allen Details.

Als erstes soll die Straße vor der Stadthalle neu gemacht werden, dann die Grabenstraße und nach dem Bierfest die Klostergasse.