Zeuge berichtet im Sieber-Prozess von hohem Listerienwert

Wolfratshausen (dpa/lby) – Im Prozess um bakterienverseuchte Ware der insolventen Großmetzgerei Sieber hat ein Sachverständiger von einem extrem hohen Wert an sogenannten Listerien in einem Schweinefleischprodukt berichtet. Ein im März 2016 untersuchtes Wacholderwammerl wies 190 000 Einheiten Listerien pro Gramm auf, wie der Vertreter eines Labors am Mittwoch vor dem Amtsgericht Wolfratshausen sagte. «Das kommt sehr selten vor», erläuterte er. Der zulässige Höchstwert beträgt 100 Listerieneinheiten pro Gramm. Der Bakterienbefall dieser Probe hatte den Lebensmittelskandal vor einem Jahr ausgelöst.

Der Ex-Inhaber der seit elf Monaten geschlossenen Firma muss sich wegen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht verantworten. Die Anklagebehörde wirft Dietmar Schach vor, mit Listerien belastete Produkte vorsätzlich in den Handel gebracht zu haben. Der 52-Jährige hatte einen Strafbefehl über 2250 Euro nicht akzeptiert und damit den Prozess herbeigeführt. Schacht beteuert seine Unschuld. Der Prozess hat nichts mit dem laufenden Insolvenzverfahren zu tun. Das Urteil sollte noch am Mittwoch verkündet werden.

Die Ansteckung mit Listerien ist für gesunde Erwachsene eher harmlos. Doch bei Ungeborenen, Babys, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Listeriose genannte Krankheit tödlich enden.