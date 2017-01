Zeugen gefragt: Im Kulmbacher Land sind schon wieder zwei Autos geklaut worden

Noch keine Spur gibt’s von zwei Autos, die in der Nacht zum Mittwoch aus Wirsberg und Leuchau gestohlen worden sind. Dabei handelt es sich um einen weißen VW-Bus und einen schwarzen Audi A 4. Der Audi trug die Kennzeichen KU-BO-110, der VW-Bus hatte keine Nummernschilder; die beiden Fahrzeuge haben einen Wert von zusammen 25.000 Euro.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum Mittwoch, vordringlich zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens in Wirsberg am Tischäcker, in Leuchau und in Forstlahm Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beider Kulmbacher Polizei zu melden.

In Forstlahm waren Autodiebe an einer Lenkradkralle gescheitert. Gute Idee, sagt die Polizei . Mit so einer Lenkrad- oder auch einer Parkkralle kann man es Autodieben schwer machen.