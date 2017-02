Zeugen gesucht: Unbekannter überfällt Tankstelle in Sonnefeld

Bewaffneter Raubüberfall in Sonnefeld im Landkreis Coburg: gestern Abend hat ein Mann die Tankstelle in der Frohnlacher Straße betreten und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Sie gab ihm einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Der Mann steckte das Geld in eine Plastiktüte und verschwand. Eine Großfahndung blieb ergebnislos. Die Polizei sucht dringend nach dem Unbekannten. Er ist um die 25 Jahre alt, etwa einen Meter 80 groß und schlank. Er sprach fränkischen Dialekt und war mit einem schwarzen FILA-Kapuzenpulli bekleidet. Außerdem trug er weiße Adidas-Turnschuhe mit schwarzen Streifen.