Zeugenaufruf: Neue Erkenntnisse zu einem Vorfall auf dem Weismainer Fasching

Die Lichtenfelser Polizei sucht immer noch nach dem Mann, der am Faschingssonntag in Weismain eine Frau angegangen haben soll. Er hatte der 19-Jährigen ans Gesäß gefasst und sie anschließend noch geschlagen und getreten. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter zur Tatzeit ein rosanes Bärenkostüm an. Jetzt ist bekannt geworden, dass mehrere solcher Kostüme letzte Woche in einer Reinigung in Kulmbach abgegeben worden waren. Eine ca. 40 Jahre alte Frau hat sie dort jetzt wieder abgeholt. Sie könnte eine wichtige Zeugin sein und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch sonst nimmt die Polizei noch Zeugenaussagen zu dem Fall entgegen. Die Nummer ist die 09571 / 95200.