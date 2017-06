Zeugensuche: Einbrecher klauen in Hof Reifen für 100.000 Euro

100.000 Euro: So hoch ist der Wert der Reifensätze, die Diebe in der Nacht zum Sonntag aus einer Lagerhalle in Hof geklaut haben. Die Kripo ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Zum Abtransportieren müssen die Diebe ein sehr großes Fahrzeug verwendet haben, so die Vermutung der Ermittler.

Bei ihrem Einbruch müssen die Diebe auch ordentlich Lärm verursacht haben. Beim gewaltsamten Eindringen entstand auch noch ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.