Zeugensuche: Lichtenfelser fährt mit seinem Auto zwei Mädchen an und flüchtet

Unglaublich: Ein Autofahrer hat in Lichtenfels zwei Mädchen erfasst und ist dann einfach davongefahren. Gestern Abend um kurz vor 18 Uhr überquerten die 15- und die 16-Jährige eine Fußgängerampel in der Mainau, als das weiße Auto, möglicherweise ein Dacia und mit dem Teilkennzeichen „LIF-HF“, sie mit der Front erwischte. Die Jugendlichen erlitten Prellungen und einen verstauchten Knöchel.

Der Autofahrer mit Halbglatze und Bart hielt noch kurz an, fuhr dann aber weiter, als die Mädchen auf ihn zugingen.

Die Polizei sucht jetzt dringend nach dem Mann. Auffällig an seinem Auto war noch, dass die Heckstoßstange kaputt ist und dass es eine Anhängerkupplung hat.