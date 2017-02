Zigaretten im Wert von mehr als einer Million Euro geklaut

Ansbach (dpa/lby) – Von einem Lastwagen sind in Mittelfranken Zigaretten im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen worden – die Täter schlugen gleich zweimal hintereinander zu. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der verplombte Laster zunächst an einem Parkplatz an der Autobahn 6 nahe Ansbach aufgebrochen. In der Nacht zum Dienstag wurden dabei Glimmstängel im Wert von etwa 18 000 Euro entwendet. Danach wurde der Sattelzug zum Hauptzollamt Ansbach gefahren und neu verplombt. In der folgenden Nacht – während der Fahrer im Führerhaus schlief – öffneten bislang unbekannte Täter den Auflieger erneut und stahlen alle Paletten. Die Ware wurde laut Polizei vermutlich mit einem größeren Lastwagen abtransportiert.