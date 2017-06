Zimmermann verlässt 1860 München: Rückkehr nach Frankfurt

München (dpa/lby) – Nach dem Absturz des TSV 1860 München kehrt Torwart-Routinier Jan Zimmermann zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zurück. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, unterschrieb der ablösefreie 32-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Zimmermann hatte 2005 sein Bundesliga-Debüt bei der Eintracht gegeben. Der erfahrene Schlussmann absolvierte für die «Löwen» und den 1. FC Heidenheim insgesamt 69 Spiele in der 2. Bundesliga. Beim TSV 1860 war Zimmermann am Ende nur noch Ersatz hinter Stefan Ortega.