Zoff um Werbevertrag von Sascha Hehn – Urteil

Traunstein (dpa/lby) – Im Prozess gegen den Schauspieler Sascha Hehn («Traumschiff») um eine Provision für die Vermittlung eines Werbespots verkündet das Landgericht Traunstein heute sein Urteil. Die Ex-Agentin des 62-Jährigen klagt auf Zahlung von 25 000 Euro. Sie behauptet, im Herbst 2015 den Werbevertrag über eine sechsstellige Summe mit einem Elektronikmarkt ausgehandelt zu haben. Der Schauspieler hält jedoch dagegen, er selbst habe den Deal abgeschlossen.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. April hatten sowohl Hehns Lebensgefährtin als auch die Vertreterin einer TV-Firma ausgesagt, dass der Schauspieler seine Ex-Agentin nicht ermächtigt habe, den Vertrag auszuhandeln. Hehn sei fassungslos gewesen, als er erfahren habe, dass die Frau mit dem Elektronikmarkt verhandelte, obwohl sie dazu keinen Auftrag gehabt habe, gab seine Lebensgefährtin zu Protokoll.

Sascha Hehn ist spätestens seit der in den 1980er Jahren ausgestrahlten ZDF-Serie «Schwarzwaldklinik» einem breiten Publikum bekannt. Darin spielte der Frauenschwarm den Arzt Udo Brinkmann, Filmsohn von Chefarzt Prof. Klaus Brinkmann, verkörpert wiederum von Klausjürgen Wussow. 2014 trat Hehn die Nachfolge von Siegfried Rauch als Kapitän Victor Burger in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» an.