Zoll stellt fast 500 Kilo Shisha-Tabak sicher

Neumarkt (dpa/lby) – Zöllner haben bei Neumarkt in der Oberpfalz fast eine halbe Tonne geschmuggelten Shisha-Tabak sichergestellt. Der unversteuerte Wasserpfeifentabak fiel den Beamten bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 3 in die Hände, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Freitag mitteilte.

Auf der Ladefläche eines Kleintransporters aus Osteuropa hatten sie am Dienstag auf dem Parkplatz Klosterblick mehrere Koffer und Taschen entdeckt, die mit insgesamt 465 Kilogramm Shisha-Tabak gefüllt waren. Der 45 Jahre alte Fahrer sitzt seitdem wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft. Für den Tabak hätten eigentlich knapp 11 000 Euro Steuern gezahlt werden müssen.